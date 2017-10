Poslancu nočejo podeliti naziva častnega občana

GORNJA RADGONA – V občini Gornja Radgona so prve dni oktobra praznovali 22. občinski praznik. Zapletlo pa se je že pred praznikom, ko so članice in člani občinskega sveta na redni seji iz obravnave umaknili razpravo in glasovanje o odloku o podelitvi naziva častnega občana. Sklep, da se naziv častni občan podeli Antonu Kampušu, nekdanjemu dolgoletnemu županu, poslancu DZ in državnemu svetniku, je prej sprejela Komisija za priznanja, pohvale in nagrade. Odločitev o umiku je za mnoge kršitev številnih zakonskih aktov, saj niti najvišji občinski organ ne sme ignorirati sklepov katerega koli delovnega telesa občinskega sveta.

Takšni odločitvi je nasprotovalo nekaj članic in članov sveta, med njimi član komisije za pohvale, priznanja in nagrade Dušan Zagorc, nekdanji podžupan, ki naj bi prihodnje leto kandidiral za župana. Kljub temu mu ni uspelo spremeniti mnenja večine in je raje zapustil sejo, ko se je glasovalo o umiku te točke o imenovanju z dnevnega reda seje.

