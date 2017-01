Poslanci spregovorili: odpoklica ne bo

LJUBLJANA – Poslanci niso izglasovali novele zakona, ki bi uzakonila odpoklic župana. Za novelo je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. Da bi novela obveljala, bi zanjo moralo glasovati najmanj 46 poslancev.

Župani so odpoklicu nasprotovali, nekateri med njimi so svoj protest izrazili tudi s svojo prisotnostjo na balkonu dopoldne, ko so poslanske skupine predstavljale svoja stališča do zakona. V Združenju občin Slovenije (ZOS) pa so že napovedali vložitev ustavne presoje novele zakona, če bi bila ta sprejeta.

Podporo noveli so napovedali v SMC in ZL. V poslanskih skupinah SDS, SD, NSi in nepovezanih poslancev so se opredelili proti predlagani rešitvi odpoklica župana, v Desusu pa se o tem vprašanju niso poenotili.