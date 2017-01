Poslanci odločni: poostritev pri vstopu tujcev

LJUBLJANA – Poslanci so s 47 glasovi za in 18 glasovi proti sprejeli novelo zakona o tujcih, ki omejuje vstop prebežnikov v državo. Predsednik DZ Milan Brglez je podporo noveli odrekel. »Ne morem glasovati za zakon, za katerega menim, da krši ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala Slovenija. Bojim se, da ta zakon uzakonja kršitve temeljnih človekovih pravic, ki so določene v naši ustavi,« je dejal in izrazil bojazen, da bo imel sprejem takega zakona posledice za Slovenijo tudi na mednarodnem parketu.

Novela zakona o tujcih, ki jo je vlada vložila po nujnem postopku, bo uzakonila možnost aktivacije posebnega ukrepa za omejitev vstopa tujcev v državo v primeru zaostrenih migracijskih razmer. Čeprav so rešitvam na načelni ravni pritrjevali tako v koaliciji kot tudi v opozicijskih SDS in NSi, pa se je pri glasovanju pokazalo, da novela zakona ni prepričala vseh koalicijskih poslancev.