Poslanci nadzirajo kriminalistično policijo in Sovo

LJUBLJANA – Na policiji so potrdili, da je komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb izvedla »nenapovedan nadzor v upravi kriminalistične policije«. Po neuradnih, a zanesljivih virih je pet članov komisije v ponedeljek nadzor opravilo tudi na sedežu Sove. Med peterico poslancev parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb so bili po poročanju Dnevnika trije iz vrst SDS, poleg predsednika komisije Branka Grimsa še Žan Mahnič in Janez Janša. Prisotna sta bila tudi poslanec NSi Matej Tonin in Marjan Dolinšek iz SMC.

Poslance naj bi zanimali predvsem prikriti postopki policije. Povpraševali naj bi tudi o morebitnem prisluškovanju koprskemu županu in državnemu svetniku Borisu Popoviču. Medtem ko odredba za nadzor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) po navedbah časnika ni nosila oznake tajnosti, je bila odredba za obisk kriminalistične policije opremljena s takšno oznako, kar so potrdili tudi na policiji.

Popovič je sicer povedal, da sta on oziroma njegov voznik ugotovila, da so mu sledili in prisluškovali tudi med predsedniško kampanjo. Prav tako je za časnik zagotovil, da sam ni nobenemu članu komisije naročil ali ga prosil, naj se v sklopu pristojnosti komisije pri policiji pozanima, ali so mu prisluškovali ali ne. Grims in Janša se na Dnevnikove klice oziroma zaprosila za pojasnilo nista odzvala, Dolinšek in Tonin o dogajanju nista želela govoriti.

Že pred dnevi pa je Tonin medijem potrdil, da je skupina poslancev, članov komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb obiskala Sovo. Kot je dejal, so opravili nadzor zaradi stavke. Pri direktorju agencije Zoranu Klemenčiču so se pozanimali, kako stavka vpliva na delo agentov. Ta jim je zagotovil, da Sova opravlja vse svoje naloge.