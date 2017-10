Poskrbite, da boste v prometu dovolj vidni

LJUBLJANA – »V prometu je za varnost izrednega pomena vidnost. In kot pešci pogosto naredimo napako, da nepravilno sklepamo, da nas je voznik opazil, če mi vidimo vozilo. Ampak vozilo ima prižgane luči, zato je opazno že na daleč. Temno oblečenega pešca pa v mraku ali temi ne moremo videti prej kot na 40 metrov, takrat pa je lahko že prepozno,« opozarjajo na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP). Zato je zelo pomembno, da pešci uporabljajo odsevnike, odsevne trakove, kresničke, odsevne površine na oblačilih in drugo.

Si želite, da vam vozniki namenijo pozornost? Bodite vidni in uporabljajte odsevnike! Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Po podatkih AVP so posebno ogroženi starejši pešci, ki so največkrat žrtve prometnih nesreč. Največ nesreč pešcev se zgodi v naseljih, kjer hodijo po vsakodnevnih opravkih, pogosto pri prečkanju ceste. Med vzroki so najpogostejši neupoštevanje prednosti, neprilagojena hitrost in tudi nepravilnosti pešcev. Večina nesreč se zgodi prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko je vidljivost zaradi vremenskih razmer slabša, prav tako se poslabšajo razmere za voznike.

Pešci lahko pomembno prispevajo k svoji varnosti, opozarjajo na agenciji. Kako? »Predvsem tako, da hodijo po pločnikih, cesto prečkajo na označenih ali semaforiziranih prehodih in pri zeleni luči na semaforju. Drugače jih vozniki ne pričakujejo in jih lahko spregledajo. In seveda da poskrbijo za vidnost, kar smo že omenili,« pojasnjujejo. Na drugi strani je seveda pomembno, da so vozniki pozorni na pešce, da predvsem znotraj naselij res zmanjšajo hitrost vožnje ter pešcem na prehodu odstopijo prednost. In seveda nikakor ne peljejo v rdečo luč na semaforju.