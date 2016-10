Posel leta: Pipistrel s Kitajci do 350 milijonov evrov vrednega sodelovanja

LJUBLJANA – Ajdovsko podjetje Pipistrel je konec prejšnjega meseca s kitajsko družbo Sino sklenilo dogovor o sedemletnem sodelovanju na področju letalstva. Pogodbo o sodelovanju, ki bo po ocenah družb doseglo 350 milijonov evrov, pa bodo uradno podpisali 5. novembra v Rigi. Med drugim družbi napovedujeta ustanovitev skupne družbe in menjavo lastniških deležev.

Sodelovanje bosta družbi podrobneje predstavili v sredo v okviru največjega letalskega sejma na Kitajskem, so sporočili iz Pipistrela. Uradni podpis pogodbe bo sledil na srečanju predsednikov vlad Kitajske ter srednje in vzhodne Evrope v Rigi, ki bo potekalo naslednjo soboto.

Letna proizvodnja: več kot 500 ultralahkih letal

Po dveh letih priprav sta družbi pripravljeni na izmenjavo tehnologij in odprtje skupnega podjetja na Kitajskem, kjer bodo lahko na leto izdelali več kot 500 ultralahkih letal. Družbi sta se zavezali, da vstopata v dolgoročno partnerstvo. Eden izmed ciljev sodelovanja je krepitev raziskav in razvoja v družbah ob izmenjavi tehnologij. Da bi dosegli boljše poslovne povezave med družbama, bosta ti v času sodelovanja izmenjali tudi lastniške deleže. Medsebojni učinki sodelovanja bodo v sedmih letih, kot ocenjujejo v družbah, presegli 500 milijonov evrov. V Sloveniji bo Pipistrel podrobnosti sodelovanja po napovedih predstavil 8. novembra.