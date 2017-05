Posebna priloga: Umor dobrotnika iz Negove

25 LET POZNEJE

Sedmega junija 1992 je bil na zborovanju v Jurovskem Dolu umorjen kandidat za predsednika države Ivan Kramberger. Od takrat je minilo že četrt stoletja, a sumi in dvomi o ozadju umora ostajajo. Je kazen res odslužil pravi morilec?

Objavljamo pogovor s Petrom Rotarjem, obsojenim za umor dobrotnika iz Negove, ki je slutil svojo smrt. Obiskali smo ga 20 let po usodnem dnevu, ko je pod streli ugasnilo življenje priljubljenega kandidata za predsednika, prepoznavnega tudi po opici Ančki. Pišemo o otroštvu in življenju Krambergerja, razkrivamo dogajanje na usodni dan v Jurovskem Dolu, ko so za vedno nasilno prekinili njegovo življenje, pogovarjali pa smo se tudi z Ludvikom Krambergerjem, bratom pokojnega dobrotnika, ki je skušal pomagati čim več ljudem.

