Poravnalni narok ni uspel. To je povedal Janez Janša

LJUBLJANA – Na okrožnem sodišču je potekal prvi narok glavne obravnave v tožbi, s katero SDS od države zahteva 886.257 evrov odškodnine zaradi sojenja v zadevi Patria. Še pred tem je bil neuspešno izveden poravnalni narok. Država namreč po besedah Janeza Janše ne priznava odškodninske odgovornosti, SDS pa vztraja, da je do škode prišlo, in to namerno.

Odvetnik SDS Franci Matoz je na začetku današnjega naroka povedal, da v SDS vztrajajo pri tožbi, podal je tudi nekatere dodatne dokazne predloge. Kot dokaz, da je bila škoda povzročena namerno in ne iz malomarnosti, je navedel, da je bilo v sodbah ljubljanskega okrožnega in višjega sodišča ugotovljeno, da je tožilka Branka Zobec Hrastar, ki je vložila obtožni predlog v zadevi Patria, v predlogu »zapisala neresnico in priredila dokaz«, kar po Matozovih besedah kaže, da je ravnala v nasprotju z dolžnim ravnanjem in s pooblastili. Kateri sta ti sodbi, Matoz ni podrobneje navedel, najverjetneje pa gre za odločitvi okrajnega in višjega sodišča iz let 2015 in 2016, s katerima sta bila Janša in Matoz oproščena krive ovadbe Zobec Hrastarjeve.

Ukaz z vrha

Da je bila škoda v sojenju v zadevi Patria narejena namerno, po besedah Matoza dokazuje tudi domnevno dejstvo, da je predsednik senata višjega sodišča, ki je obravnaval eno izmed pritožb v omenjeni zadevi, višji sodnik Milan Štrukelj povedal Jožetu Razpotniku, da je bila pritožba zavrnjena, ker je za to dobil ukaz »z vrha«. Matoz je zato danes dodatno predlagal zaslišanje Razpotnika in Toneta Krkoviča, ki mu je Razpotnik povedal za Štrukljevo izpovedbo.

Dodatno je Matoz danes predlagal zaslišanje zakoncev Radovana in Mire Marvin, ki bosta po njegovih besedah izpovedala, kako je takratni predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša nekemu kolegu na javnem kraju razlagal, da je treba Janšo »sf...«. Oba naj bi svoje pričanje tudi notarsko overila.

V SDS kot dokaz, da je bila celotna zadeva vodena v smeri, da se Janšo obsodi, vidijo tudi takratno odločitev Masleše, da se imenuje za predsednika senata, ki je odločal o Janševi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper obsodilno sodbo. Po Matozovih besedah je bila taka odločitev izvedena mimo pravil sodnega reda, kar je po njegovih navedbah ugotovilo tudi ustavno sodišče, ko je v odločbi, s katero je razveljavilo obsodilno sodbo, zapisalo, da Masleša ne bi smel predsedovati senatu in bi se moral iz odločanja izločiti.

Še pravnike bi za priče

V SDS poleg danes omenjenih in še nekaterih drugih prič predlagajo še zaslišanje nekaterih pravnikov, ki so opozarjali na nepravilnosti v procesu – Matevža Krivica, Klemna Jakliča in Mateja Avblja.

Ker so bili danes predloženi nekateri novi dokazni predlogi, je ljubljansko okrožno sodišče pravobranilstvu odobrilo 15-dnevni rok, da odgovori nanje. Tako predsednika SDS Janše danes niso zaslišali, pač pa ga bodo 13. decembra.

SDS odškodnino od države zahteva zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na volitve leta 2014. Ob tem v SDS predlagajo pravobranilstvu, da odškodnino izterja od Branke Zobec Hrastar, Andreja Ferlinca, Branka Masleše, Barbare Klajnšek in ostalih sodnikov ter tožilcev v zadevi Patria.