Popustometer Slovenskih novic: kje bo na črni petek najceneje?

Kakšne popuste so pripravili naši trgovci? V ljubljanskem BTC Cityju bo v petek potekalo mega nočno nakupovanje od 20. do 24. ure. Seznam popustov bodo objavili šele tik pred zdajci.



bo v petek potekalo mega nočno nakupovanje od 20. do 24. ure. Seznam popustov bodo objavili šele tik pred zdajci. V nočno nakupovanje bo vključen tudi Citypark , kjer še prav tako niso objavili seznama trgovin s popusti. Nočno nakupovanje bo v petek tudi v celjskem Citycentru in mariborskem Europarku .



, kjer še prav tako niso objavili seznama trgovin s popusti. Nočno nakupovanje bo v petek tudi v celjskem in mariborskem . Popuste ob črnem petku napovedujejo tudi v Big Bangu (tudi v spletni trgovini), kjer bo potekal med 25. in 29. novembrom. Višina popustov še ni znana, obljubljajo pa neverjetne popuste na priznane blagovne znamke.



(tudi v spletni trgovini), kjer bo potekal med 25. in 29. novembrom. Višina popustov še ni znana, obljubljajo pa neverjetne popuste na priznane blagovne znamke. Od četrtka do nedelje bo potekal tudi Camperjev vikend. Označenim izdelkom bodo cene spustili do 40 odstotkov.



vikend. Označenim izdelkom bodo cene spustili do 40 odstotkov. V modni hiši Modiana in Maxi bodo v petek oblačila znižana 50 odstotkov.



in bodo v petek oblačila znižana 50 odstotkov. V Galeriji Emporium bodo vsa oblačila znamke Desigual znižana za 30 odstotkov.



bodo vsa oblačila znamke Desigual znižana za 30 odstotkov. Applov trgovec EPL bo na črni petek prodajal MacBook Air za 888 evrov (redna cena tega prenosnika je sicer 1099 evrov).



bo na črni petek prodajal MacBook Air za 888 evrov (redna cena tega prenosnika je sicer 1099 evrov). V Intersportu boste v petek po 20. uri nakupovali s popustom –10 odstotkov na končni znesek nakupa in z –30 na oblačila.



boste v petek po 20. uri nakupovali s popustom –10 odstotkov na končni znesek nakupa in z –30 na oblačila. Po posebno znižanih cenah boste lahko nakupovali tudi nakit Swarovski . Na spletni strani Slowatch namreč napovedujejo posebno ponudbo za nakit in dodatke Swarovski.



. Na spletni strani namreč napovedujejo posebno ponudbo za nakit in dodatke Swarovski. Trgovina z izdelki za otroke Hajdi.si napoveduje nore razprodaje do –50 odstotkov.



napoveduje nore razprodaje do –50 odstotkov. Posebno ponudbo s popusti do –20 odstotkov na določene izdelke ob črnem petku (od 23. 11. do 5. 12.) napovedujejo tudi v trgovinah E.Leclerc .



. V trgovinah Odeja bo –30 odstotkov na vse izdelke.



bo –30 odstotkov na vse izdelke. V spletni trgovini Vitapur lahko določene izdelke dobite tudi do 75 odstotkov ceneje.



lahko določene izdelke dobite tudi do 75 odstotkov ceneje. Popuste in ekskluzivno ponudbo napovedujejo tudi v spletni trgovini enaa.com .



. Popuste napovedujejo tudi pri letalskem prevozniku Ryanairu , kjer bo na voljo 250 tisoč sedežev po znižanih cenah za samo pet evrov v eno smer.



, kjer bo na voljo 250 tisoč sedežev po znižanih cenah za samo pet evrov v eno smer. Veliko znižanje na vseh oddelkih boste našli tudi v Harvey Normanu .



. V spletni trgovini z ličili Ličila.si so črni petek spremenili kar v roza teden in ob tem 70 izdelkov znižali do 70 odstotkov.



so črni petek spremenili kar v roza teden in ob tem 70 izdelkov znižali do 70 odstotkov. V spletni trgovini Click2Chic.si imajo nekatere izdelke znižane tudi do 50 odstotkov.



imajo nekatere izdelke znižane tudi do 50 odstotkov. Posebno ponudbo pripravljajo tudi v trgovini istyle , kjer bodo nekaterim izdelkom znižali ceno do 25 odstotkov.



, kjer bodo nekaterim izdelkom znižali ceno do 25 odstotkov. Že v sredo pa so ponujali cenejše vstopnice v Špasteatru .



. V trgovini C&A bodo oblačila 25.–27. novembra znižana za 20 odstotkov.



bodo oblačila 25.–27. novembra znižana za 20 odstotkov. V Jysku bodo od petka do nedelje nekateri izdelki znižani tudi za 75 odstotkov.



bodo od petka do nedelje nekateri izdelki znižani tudi za 75 odstotkov. Nekaj izdelkov je znižanih tudi v M Tehniki .



. V trgovini z ličili Cipria bodo vsa ličila znižana za 20 odstotkov.



bodo vsa ličila znižana za 20 odstotkov. Spletna trgovina Kakadu, ki je specializirana za otroške izdelke, bo vsak nakup pospremila z darilom v vrednosti 12 evrov s kodo PETEK. Napovedujejo tudi številne popuste do 50 odstotkov samo na ta dan. V spletni trgovini Hervis.si boste lahko od četrka do nedelje koristili 20 odstotni popust na vse. Koda za popust je CRNI-PETEK. Na spletni strani TOP-SHOP imajo nekatere izdelke znižane za kar 80 odstotkov. Spletna trgovina z naravno kozmetiko 4kidsandus.com ponuja priljubljeno mazilo za suho in problematično kožo po polovični ceni. Cene so znižali tudi ostalim izdelkom. V spletni trgovini H&M bo črni vikend. Vso ponudbo so znižali za 20 odstotkov. V Nami ob nakupu dveh ali več izdelkov ponujajo 25 odstotni popust. V Optiki Krstič ponujajo 30 odstotni popust na vso ponudb v poslovalnici v pasaži Maximarketa in v poslovalnici v E.Leclercu.