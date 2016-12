Poprtniki naznanjajo in bogatijo praznike

Slovenci imamo bogat jezik z množico sinonimov – različnih poimenovanj enakih ali zelo podobnih predmetov in pojmov. Božični kruh poprtnik je lep dokaz za to: v posameznih krajih ima poleg tega najbolj razširjenega še vrsto podobnih pa tudi povsem drugačnih imen. Etnolog Janez Bogataj jih navaja trinajst – podprtnik, miznik, miznjak, pomižnik, župnik, božič... – pa to sploh še niso vsa! Tradicijo peke obrednega božičnega kruha, do nedavnega povezano predvsem s kraji na Dolenjskem, kjer so Primož Trubar, Fran Levstik, Josip Stritar in Josip Jurčič utemeljevali naš knjižni jezik, namreč v zadnjih letih odkrivajo in oživljajo tudi ponekod na Notranjskem, Štajerskem in drugod, kar potrjuje, da so okrašeni božični kruh do druge svetovne vojne, razen na južnem Primorskem in v Prekmurju, poznali po vsem slovenskem narodnem ozemlju.

