Poplavljena cesta: dostop onemogočen

ARJA VAS – Zaradi obilnih padavin je poplavilo cesto pri Veliki Pirešici, kjer je glavna prometnica do Velenja. Kot poroča prometno-informacijski center je popolna zapora glavne ceste Arja vas - Velenje pri Veliki Pirešici.



Priporočajo obvoz preko Šempetra in Polzele ali preko Celja in Dobrne proti Velenju. Možen je tudi obvoz po lokalnih cestah, sporočajo.



Prav tako je zaprta cesta Moravče - Izlake, pri Drtiji. Obvoz je možen po štajerski avtocesti za vozila z vinjetami ali po glavni cesti Ljubljana Litija.



Kot smo poročali obilne padavine povzročajo preglavice, reke so narasle, meteorna voda zaliva objekte .