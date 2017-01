POP TV in Kanal A pri Telemachu vedno in povsod

Lastniki sobnih in strešnih anten, ne skrbite. Največji kabelski operater pri nas s storitvijo Total TV in kabelsko televizijo omogoča spremljanje najbolj priljubljenih televizijskih programov, med katerimi sta tudi POP TV in Kanal A, po vsej Sloveniji in na vseh platformah. Izpostaviti velja, da so omenjeni programi vključeni v začetne programske sheme.

Poudariti je treba, da je satelitska televizija Total TV na voljo prav v vsakem kotičku Slovenije, tudi na najbolj oddaljenih domovih ali počitniških vikendih, z njo pa Telemach poskrbi za vse televizijske sladokusce. S Total TV lahko spremljate več kot 200 televizijskih programov s prosto dostopnimi programi prek satelita in več kot 35 programov v visoki ločljivosti HD, med katerimi sta tudi POP TV in Kanal A. Posamezni priključek Total TV zadostuje za spremljanje vseh navedenih vsebin, z doplačilom pa še na dodatnih treh televizijskih sprejemnikih v gospodinjstvu.

Cena spremljanja najbolj priljubljenih TV-vsebin

Prvih 6 mesecev bodo novi naročniki v shemi Total TV spremljali 200 televizijskih programov za le 14 evrov na mesec, med njimi več kot 35 programov v HD-ločljivosti. Obenem je uporabnikom celi 2 leti brez doplačila na voljo filmski paket CineStar TV Premiere,ki ponuja izbor najboljših filmskih vsebin in nadaljevank. Ob sklenitvi naročniškega razmerja za 24 mesecev je brezplačna tudi namestitev opreme, za katero poskrbijo pri Telemachu. Akcijska ponudba velja ob vezavi za 24 mesecev in traja do konca januarja 2017, več informacij pa je na voljo na spletnem naslovu totaltv.tv ali telemach.si.

Poleg Total TV še Telemachova kabelska televizija

Za vse, ki imate možnost priklopa na Telemachovo kabelsko omrežje, je primerna rešitev tudi Telemachova kabelska televizija, ki vključuje več kot 50 televizijskih in radijskih programov, med katerimi so tudi najbolj priljubljeni slovenski in tuji programi, kot so POP TV, Kanal A, Slovenija 1, Slovenija 2, Fox, Sportklub 1 in 2, Discovery Channel, Animal Planet, Travel Channel, National Geographic ipd. Januarja bodo v programsko shemo kabelske televizije vključeni še trije priljubljeni programi: Kino, Brio in Oto.

Tudi kabelska televizija je vse do konca januarja na voljo po znižani ceni. Ob vezavi bodo novi naročniki za spremljanje najbolj priljubljenih televizijskih vsebin prvih 18 mesecev odšteli le 9,99 evra mesečno. Kabelsko televizijo lahko z eno naročnino spremljate na kar treh televizijskih sprejemnikih.

Telemach torej s svojo ponudbo storitev uporabnikom ponuja rešitve, s katerimi bodo lahko še naprej brezskrbno spremljali svoje najljubše televizijske vsebine kjer koli in kadar koli. Ugodnosti, ki so jih pripravili, pa nikakor ne gre zamuditi.