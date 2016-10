Ponoči na dializo, zjutraj na Triglav

KRANJ – Ravnatelj Franc Rozman ni prav nič v sorodu s soimenjakom, narodnim herojem Francem Rozmanom - Stanetom, vendar mu je pred dobrima dvema tednoma uspelo herojsko dejanje. Osvojil je vrh Triglava. To seveda ne bi bilo nič posebnega, konec koncev velja, da brez tega nisi pravi Slovenec. Vendar je bil ravnatelj kranjske gimnazije do svojega 51. leta prepričan, da mu ta nacionalna potrditev pač nikoli ne bo usojena. Najprej zato, ker ni posebno aktiven hribolazec. Do Jošta in Lovrenca nad Kranjem se že povzpne kdaj pa kdaj, na Vršič se pripelje z avtom, višje pa raje ne gre. Tudi višine ne mara preveč, pogled z balkona ali stolpnice ga navdaja prej z grozo kot navdušenjem. Predvsem pa o visokogorju ni razmišljal zato, ker že od leta 1986 boleha za glomerulonefritisom iga, avtoimunsko boleznijo, ki mu je okvarila ledvice. Če bi jo pravočasno zdravili, bi jo po vsej verjetnosti ozdravili, so mu povedali zdravniki, a ker je obolel ravno med služenjem vojske, je v bolnišnico prišel prepozno. Po devetih letih so mu ledvice že toliko odpovedale, da je moral na dializo, sledilo je 12 let odvisnosti od dializnega aparata, leta 2005 pa so mu ledvico presadili. Žal mu je lani začel odpovedovati tudi presajeni organ in tako je že od decembra zopet na dializi in v programu za že drugo presaditev.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.