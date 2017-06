Danes držite v rokah zadnji izvod Slovenskih novic v stari podobi. Kajti že v ponedeljek vas bodo pričakale osvežene, prenovljene, modernejše, z več vsebinami in več zgodbami. Z več tistega raznolikega, vznemirljivega, uporabnega vsakodnevnega branja, ki je značilno za najbolj priljubljeni dnevnik na Slovenskem. Tudi največji; če bi Novice denimo izhajale v Italiji, kjer je življa 30-krat več kot v deželici pod Alpami, bi jih tam vsak dan prodali in brali v domala dva milijona izvodih. Ne gre za hvalo, želim le povedati, da so Slovenske novice časopis, ki je na slovenski način tako velik in priljubljen, kot so največji dnevniki na svetu.



In to je obveza. Še večja pa spoznanje, da ni rumenega časopisa, ki bi ga bralci večinsko pokupili vnaprej, se torej nanj naročili, kot se vi na Slovenske novice. Večina svetovnih tabloidov se namreč proda sproti, z iz dneva v dan spremenljivo srečo. Tako zvrhan koš zaupanja, zvestobe, vere v naš in vaš nabor novic in dogodkov, v tako rekoč skupni okus, je tudi odgovornost. Do vas, ki nas berete. Kako naj se vam oddolžimo? Le tako, da vam vsega dobrega, kar je lahko natisnjeno na časopisni papir, ki je življenje, ponudimo še več, na še bolj privlačen način. Ko se ljudje odločamo za kaj novega, pomembnega, radi rečemo, da smo ali bomo obrnili nov list. Vi, bralci Slovenskih novic, boste od ponedeljka do petka vsakodnevno odpirali kar 32 novih strani, v soboto še dodatnih 8. Prav vsak dan bodo z vami vsebine vseh prilog, ki ste jih bili doslej vajeni le na točno določen dan, prebirali boste več zgodb, kar 55 dni pa boste lahko iskali srečo v prvi med docela prenovljenimi nagradnimi Ternami. Nekdo med vami bo častil vsaj tri dni, postal bo namreč dobitnik stanovanja sredi Ljubljane, zagotovo pa bodo za kako rundo dali tudi oni, ki bodo zadeli sanjski potovanji ali desetkrat po tisoč evrov pa desetine Petrolovih bonov po 250 evrov ter še in še.



Drži, da v nasprotju z ljudmi žive časopisi en sam samcat dan, imajo pa zato oboji povsem enake sovražnike. Najsi gre za ogenj, vodo, čas. Pa seveda lastno vsebino. Zmaga, kdor to ve in spoštuje! Danes držite v rokah zadnji izvod Slovenskih novic v stari podobi.