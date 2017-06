Ponavljanje razreda  ni sramota

Nezadržno se približuje konec šolskega leta, šolarji in dijaki pa so že bolj ali manj zbrali ocene v tem šolskem letu. Medtem ko so se nekateri v zadnjem mesecu na vse pretege trudili, da bi izboljšali uspeh, so drugi po dolgih mesecih brezdelja šele začeli resno razmišljati o tem, kako bi osvojili oceno zadostno, ki bi jim omogočila napredovanje v višji razred. V današnji družbi je ponavljanje razreda za mnoge sramota, ne le za šolarja, temveč za vso družino. »V naših glavah je zasidrana miselnost, da je to neuspeh in poraz, ki te zaznamuje,« pravi Damjana Šmid, profesorica socialne pedagogike, ki vodi zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, kjer se ukvarjajo s svetovanjem. Poudarja, da napredovanje v višji razred nikakor ne bi smelo biti samodejno. »To je samo posledica, dokaz, da si določeno znanje osvojil, da imaš osnovo, na kateri gradiš naprej. Premalo se ukvarjamo s tem, kaj se zgodi, ko napredujejo učenci, ki ne osvojijo določenega znanja in se vsa naslednja leta šolanja ukvarjajo z nastalimi vrzelmi v znanju.«

