Ponarodeli estradnik namesto Pahorja?

LJUBLJANA – Nekdanji imitator in igralec Marjan Šarec, ki se je sprva učil za mizarja, zdaj pa je že drugi mandat župan Kamnika. se bo očitno lotil še predsedniške bitke. »Če bi bil zadovoljen s stanjem, o tem ne bi razmišljal. Ne maram šankovskih in foteljskih kritizerjev, zato je bilo enako kot v Kamniku: ne boš samo kritiziral, ampak boš kaj naredil,« je povedal v pogovoru z Miho Šaleharjem na Valu 202. Predsedniške kandidature uradno sicer še ni napovedal. »Težko je vse v življenju. V Sloveniji imamo toliko ekstremnih športnikov, ki se lotevajo ekstremnih podvigov, pa se jih lotijo. Jaz mislim, da to ni tako ekstremen podvig,« je odgovoril na vprašanje Šaleharja, zakaj bi si človek želel postati predsednik po predsedniku Pahorju.



S kakšnim programom bi prepričeval Slovence? »Lahko je na dolgo na pisan, pa nima nič. Jugoslovanska ustava je imela 1000 členov, pa ni nič povedala. Tisti na vrhu mora biti zastopnik ljudi, mora se oglasiti, ko je treba. Da se včasih tudi opredeli,« je okrcal Boruta Pahorja. »Do česa se ni opredelil,« ga je vprašal Šalehar, Šarec pa mu je odvrnil, da nimata toliko časa, da bi o tem govorila.



Naj gredo tisti, ki so vse pokradli in zavozili

»Mislim, da je čas za nove ljudi, potem ko so že vse 'zafurali' in pokradli, prodali, kar so lahko prodali. Ne bom rekel, da morajo biti le novi obrazi. Ti morajo biti tudi sposobni,« je dejal Šarec. Zadnjič je sicer nastopal kot imitator leta 2010. Šalehar mu je polaskal, da je bil že kar ponarodeli estradnik, kar je Šarec označil za 'velik kompliment'.



Še o volitvah konec leta

Zdajšnjemu slovenskemu predsedniku Pahorju se bo petletni mandat iztekel 23. decembra 2017. Natančni datum volitev še ni znan. Po zakonodaji volitve razpiše predsednik državnega zbora, opravljene pa morajo biti najpozneje 15 dni pred potekom mandata.