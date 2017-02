Ponaredke iz Slovenije so prodajali v Avstriji

DUNAJ, LJUBLJANA – Lani so pri nas razkrili več ponaredkov slik svetovnih mojstrov. Največjo pozornost so zbujale umetnine, ki jih je ocenjevalo oko sodnega cenilca in sodnega izvedenca Janeza Mesesnela iz Ljubljane, saj so se za nerealne izkazale njegove finančne ocene več del slovitih mojstrov, kot so Salvador Dalí, Diego Velazquez in Ivan Meštrović. Ob zgražanju (predvsem strokovne) javnosti po vsakem razkritju netočnosti je končno ukrepal tudi minister za pravosodje Goran Klemenčič, ki je na podlagi zbrane dokumentacije po uradni dolžnosti začel postopek razrešitve sodnega izvedenca in sodnega cenilca Janeza Mesesnela.



Tega so lažje sneli s spletne strani sodnih cenilcev, kot da bi ga na hitro odstavili; birokracija zahteva postopke, k njihovi pospešitvi pa je prispeval tudi Mesesnel, ki ga je Klemenčič pozval, naj odgovori na očitke o svojem (ne)strokovnem delu. Na pravosodnem ministrstvu so razplet njegove razrešitve pojasnili takole: »Janez Mesesnel je v pričetem postopku razrešitve podal odgovor na izpostavljene očitke, z isto vlogo pa je podal tudi zahtevo, da ga minister razreši kot sodnega izvedenca in sodnega cenilca,« so zapisali v kabinetu ministra Klemenčiča, ki je tako z odločbo razrešil Mesesnela.

