Pomurci pešačili za dolenjske prijatelje

Pred ciljem, v avstrijskem Zeltingu (Zanekovci), so se vsi preznojeni pohodniki in kolesarji postavili pred objektive. Foto: Oste Bakal

Del pohoda in kolesarjenja med Gornjo Radgono in Cankovo je potekal celo po sosednji Avstriji. Foto: Oste Bakal

CANKOVA – Pred kratkim, ko so na Cankovi potekale tradicionalne vaške igre desetih vasi iz občine Cankova in njihovih gostov, se je končal 4. prekmursko-dolenjski dobrodelni pohod prijateljstva 2017. Po štirih dnevih hoje in prehojenih 172 kilometrih, od Šmarjete do Cankove, je 10 udeležencev s ponosom dejalo, da jim je uspel veliki met, kajti ni mačji kašelj po takšni vročini, kot je vladala od četrtka do nedelje, prehoditi takšne poti.

Toda prijateljem iz dveh slovenskih občin, s severovzhoda in jugovzhoda države, je to uspelo že četrtič, saj so eno leto hodili iz Prekmurja do Dolenjske, drugo pa v nasprotni smeri. Občini Cankova in Šmarješke Toplice sta pobrateni, saj sta listino o pobratenju 14. junija 2008 v Šmarjeti podpisala ravno aktualna župana Drago Vogrinčič in mag. Bernardka Krnc. Z listino sta se v imenu občank in občanov zavezala k sodelovanju na vseh področjih delovanja. In eno od teh je druženje, prijateljstvo, dobrodelnost.

172 km so prehodili v štirih dneh.

Prav županja Krnčeva je bila pobudnica omenjenega dobrodelnega pohoda: doslej so zbrana sredstva namenili otrokom socialno ogroženih družin, ki so ostale brez dohodkov zaradi propada Aha Mure, nato so jih zbirali za pomoč občanu Šmarjeških Toplic, Tinetu Gradišarju, ki je po hudi delovni nesreči leta 2013, ko mu je spodrsnilo z lestve in je padel z višine petih metrov, postal tetraplegik. Lani so zbrana sredstva namenili Društvu Sonček – Pomursko društvo za cerebralno paralizo Murska Sobota, letos pa so prispevke zbirali za nakup avtomatskega defibrilatorja za potrebe občanov Šmarjeških Toplic. Kot nam je povedala dolenjska županja Bernardka Krnc, jim jih je bržčas že uspelo zbrati.

Deset udeležencev letošnjega pohoda se je z zastavonošama, domačinom Ivanom Petančičem in Cankovčanom Ludvikom Bauerjem na čelu, zraven so bili še Janko Durič, Valentin Trajbar, Simon Ficko, Renato Trajber, Alojz Par, Alojz Ivanič, Edita Car in Edita Durič, izpred občinske stavbe v Šmarjeti odpravilo peš na dolgo pot, do Cankove, v četrtek, 10. avgusta, ob 6. uri. Srečno pot jim je zaželela županja Bernardka Krnc, ki je prav tako pešačila do konca svoje občine. Skupaj s kolegom s Cankove Dragom Vogrinčičem pa jih je v nedeljo popoldne pričakala tudi na Cankovi.

Prvi večer so prespali v Podčetrtku, drugi v lovskem domu LD Rogaška Slatina, tretjič v župnišču v Polenšaku. V samem zaključku so šli od Spodnjih Ivanjcev in Janževega Vrha do Gornje Radgone čez reko Muro v Avstrijo in še zadnjih pet kilometrov do Cankove.

Zadnji dan se je pridružilo še šest kolesarjev, ki so prav tako prevozili pot od Dolenjske do Prekmurja. Na koncu so prišli družno na prizorišče na Cankovi, kjer sta jim župana podelila priložnostna darila in priznanja.