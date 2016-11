Pomoči za Anjo je še za tri družine

SREDNJA VAS PRI SEMIČU – Življenje 23-letne Anje Zamida iz Srednje vasi pri Semiču je bilo še letos spomladi ogroženo – če bi se velika cista, ki je pritiskala na središče njenih možganov, povečala za milimeter ali celo manj, bi umrla. Za Belokranjko smo prav na Slovenskih novicah začeli vseslovensko akcijo zbiranja denarja za endoskopsko odstranitev možganske ciste.



Spet na fakulteti



Ko smo se z njo pogovarjali prvič, je bila cista velika že dva centimetra, z njo je živela natanko leto dni in bila vse bolj slabotna, kot študentka pa prerevna za samoplačniški operativni poseg, ki bi ji v nekaj urah rešil življenje in jo odrešil tegob, s katerimi je živela, vrtoglavice, glavobolov, bolečin v udih, nezbranosti, nezmožnosti naporov.



Zdaj je vse to za njo. Denar smo z vašo pomočjo zbrali, operacijo je prestala uspešno in okrevanje poteka po načrtih. Zadnje slikanje glave, magnetno resonanco, je imela pred slabim mesecem v Novem mestu, zdravnik, ki jo je operiral, pa je potrdil, da ciste ni več. »Veliko stvari se je izboljšalo, imam veliko več energije kot prej, bolečin v glavi ni več, misli so bistre, tudi vid se je izboljšal. Ne čutim pritiska v glavi, zbujam se brez bolečin in slabosti, dobro začenjam svoj dan. Uspelo mi je narediti izpite na fakulteti, zato sem se vrnila na študij v zadnji letnik, da malo zamotim misli, zdravnik je potrdil, da imajo vsaki možgančki radi novo znanje,« se nasmehne Anja.

