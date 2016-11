Pomoč za malo Nežo ali reklama za cvetličarno?

ŠMARTNO PRI LITIJI – Bolezen dveletne Neže Arnolj in še bolj mnenje slovenskih zdravnikov o njeni perspektivi sta od začetka novembra, ko smo objavili njeno zgodbo, ganila slovensko javnost. Starši dveletnice so jo nazadnje odpeljali na zdravljenje v Padovo, za Nežo pa so se v njeni domovini začele akcije zbiranja denarja. Ene se je lotila tudi Petra Planinšek iz okolice Šmartnega pri Litiji prek svoje strani na facebooku Rožica si.



»Z všečki pomagajmo Neži,« je zapisala Planinškova ter nakazala, kako »naredimo skupaj dobro delo. Nov všeček strani rožica.si pomeni 0,10 evra mali Neži. Zberimo 1000 všečkov in podarimo 100 €. Med vsemi, ki boste delili, pa nagradimo nekoga z lepim prazničnim aranžmajem.« Všečki so sicer dejanja, s katerimi na facebooku ljudje ocenjujejo, kaj jim je všeč in kaj ne; več všečkov ko ima neka objava, večji krog ljudi doseže tudi posredno. Zato je to dobra reklama za tistega, ki objavi zadevo – ne glede na vsebino objave.

