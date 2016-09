Pomagamo vladi: strokovnjakinja svetuje, kako se obleči za sestanek

LJUBLJANA – V javnosti je zavrelo zaradi oprave slovenske gospodarske delegacije v Dubaju , kjer so ženske ob robu ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška kazale kolena, ena od njih tudi precej globok dekolte. Da tovrstno oblačenje za sestanke na tako visoke ravni ni primerno, smo že poročali, zdaj pa smo za strokovno mnenje prosili še Leo Pisani, svetovalko za kulturo oblačenja in avtorico dveh knjig na to temo, ki nam je povedala veliko o pravilih poslovnega oblačenja.

Se strinjate, da taka oprava ni najprimernejša za poslovne sestanke?



Zagotovo ni bila primerna, če sem kratka. Ko gremo v dežele, kjer se večina oblači drugače kot mi, je potrebna še dodatna pozornost, kakšna oblačila izberemo. Je pa res, da danes povsod po svetu ljudje, s katerimi komuniciramo, zlasti poslovneži, sprejemajo različnost, drugačnost. Zato nihče ne pričakuje, da se bomo popolnoma pokrili ali pa da bomo prišli z ruto ali oblekli nekaj povsem drugačnega kot običajno. Minimalno prilagajanje je pa potrebno, ker s tem izražamo spoštovanje do njihove kulture, vere, običajev, in to ljudje cenijo.

Bi lahko rekli, da taka oblačila – kratka krila in dekolte – niso primerna niti za navadne sestanke na nižji ravni?



Če se oblečemo v obleko, kjer pokažemo del prsi … Primeren dekolte je do jamice med prsmi, ki se ne sme videti, če želimo v poslovnem svetu delovati profesionalno in anonimno. Če pa želimo delovati zapeljivo, in če delamo v svetu, ki je bolj sproščen in kjer lahko z obleko kažemo svoje osebnostne lastnosti, potem imamo več možnosti. Govorica oblačil je vsem splošno znana, nekateri jo razumejo bolj, drugi mogoče manj. Pri krilu pa velja: ko se usedemo, med konico kolena in robom krila naj ne bi bilo več kot za štiri prste prostora.

Se pravi, da je krilo lahko nad koleni?



Ne. Ko se usedemo – to je zelo pomembno –, naj od konice kolena do roba krilo ne bi bilo več kot za štiri prste. Če stojiš, je pa to relativno, zato je to merilo najboljše. Če smo oblečeni v obleko, lahko ta stoje pokriva kolena, ko se usedemo, pa lahko bolj zleze gor in lahko pride do sredine stegen. To je odvisno od materiala, kroja, podloge, širine podloge …

Kako je z odprtimi čevlji, kjer se vidijo prsti na nogah?



V svoji zadnji knjigi sem postavila merila o ravneh oblačenja za različne življenjske priložnosti. Ravni oblačenja je 12 in šesta raven oblačenja je temna obleka ali tradicionalna poslovna obleka. V angleščini je to dark suit ali traditional business attire. Ta raven oblačenja je najprimernejša za te visoke poslovne obiske, vsi so oblečeni enako oziroma podobno, zato komunikacija hitreje steče. Vsi so oblečeni anonimno, zato se človeka samo gleda v obraz in posluša. Ta oblačila ne govorijo o osebnostnih lastnostih.

Lea Pisani. Foto: Mediaspeed.net

Moški je torej oblečen v enobarvno obleko, torej hlače in suknjič, ki sta enake barve, po navadi gre za temno modro ali antracitno sivo, lahko tudi črno obleko, svetlo srajco in temno kravato ter črne čevlje z vezalkami.



Za ženske velja, da imajo kostim, ki je tudi enobarven, nekaj več pa imajo možnosti pri izbiri barv. Samo poglejte Merklovo, kakšne barve nosi. Ženske so se v zadnjih 15 letih prisvojile za to raven oblačenja tudi hlače, nekoč pa je veljalo le krilo. Ženski čevlji naj bodo zaprti spredaj in zadaj, najbolje, da so to diskretni salonarji. Tista, ki želi s svojo podobo govoriti o tem, da se je prišla samo pogovarjat in delat ter da ne želi govoriti o svojih osebnostnih lastnostih, ampak samo komunicirati na zelo profesionalni ravni, potem spoštuje ta pravila in se tako obleče.

Kaj pa, denimo, čevlji s platformo?



Ne, biti mora tanek podplat. To je salonar, ki ga pred leti nismo mogli kupiti, zdaj pa jih prodajajo tudi razvpite blagovne znamke, ki so trendovsko naravnane. Absolutno morajo biti zaprti, za to raven oblačenja in za poslovni (business) standard, torej sedmo raven oblačenja, pa je nujno imeti tudi nogavice. Ženske imajo obvezno nogavice, tako kot imajo vsi moški kravato.

Sta višini čevljev in pete tudi določeni? Na primer škornji?



Če gre za sestanke na visoki ravni, potekajo v zelo urejenih poslovnih prostorih. To pomeni, da najbrž ne gazimo po snegu, da pridemo do te pisarne, zato se predvideva, da se nosi čevlje, ki so primerni za te prostore, urejene pisarne: tanek podplat in pri šesti ravni oblačenja absolutno zaprt salonar. Tudi če je zunaj 40 stopinj, so ti prostori klimatizirani in je v njih 22 stopinj. Višina pete se je sčasoma dvignila, nekoč je veljala meja pet ali šest centimetrov. Ženske v poslovnem svetu lahko danes nosimo višje pete, do devet centimetrov je še v redu, je pa tu merilo, koliko je ženska spretna v teh petah.

Kaj pa razkrita ramena in dolžina rokavov?



Če govorimo o visokih poslovnih sestankih, je natančno določeno, da mora imeti ženska dolg rokav suknjiča. Če se ženske odločijo za tričetrt rokav, to ni v redu, ker se tak rokav hitro zdi, kot da bi bil prekratek. Še zlasti, če so to ženske nižje rasti, ki imajo tudi malce krajše roke in je rokav videti nekje vmes. Pomemben je dolg rokav suknjiča in šesta raven zahteva prav suknjič. Tu sploh ne govorimo o kratkih rokavih ali brez rokavov, biti mora suknjič z dolgim rokavom. Pomembno je še, da je narejen iz materialov, ki se ne mečkajo. Svila ni primerna, sploh pa ne lan ali bombaž. Gre za fino, poleti tanko volno, lahko je kombinirana z viskozo ali s svilo. Ljudje, ki delajo po 12 ur na dan, morajo biti zelo pozorni na to, da jim ta obleka služi in se ne mečka.

Katere barve so najprimernejše za poslovno oblačenje žensk?

Slovenska delegacija: kratka krilca, dekolte, kratki rokavi ...

Če se želi ženska popolnoma prilagoditi, lahko tudi ona uporabi črno, antracitno sivo in temno modro. Lahko pa se odloča tudi za rdečo, vijoličasto, zeleno, bolj intenzivne barve, morda tudi bordo rdečo. Izbere naj intenzivne barve, neprimerne pa so svetlo siva, rjava, oranžna in rumena.

Katere so najpogostejše napake, ki jih vi opažate?



Prevelika obleka, neprava velikost. Velikost oblačil se je v zadnjih 15 letih bistveno spremenila, hlačnica je krajša, rokav suknjiča je krajši, suknjič sam je krajši. Pri ženskah se je dvignil pas, ki navidezno ustvarja daljše noge. Kroj se je bistveno spremenil, zato Murina obleka, ki so jo gospodje kupili pred 15 leti, res ni več v redu, še posebej, če je svetlikajoča. Svetlikajoča obleka se ne nosi več.

Kakšen splošen nasvet bi dali vsem tistim, ki ne vedo, kako se obleči za sestanek na visoki ravni?



Naj pomislijo, kaj bodo s svojo podobo povedali. Odprejo naj knjigo Ravni oblačenja, kje piše, kakšna so ta pravila, ki se niso spremenila, se je pa znižala raven oblačenja v poslovnem svetu. Kako bi jim pomagali? Naj vprašajo gostitelja. Velikokrat ne vemo, kam bomo prišli, kdo nas bo sprejel, zato je super, da imaš napisana želena oblačila. Če pa dress code ne napišejo, potem pokličemo gostitelja in zagotovo nam bo razložil. Nikoli ne bodo užaljeni, če jih bomo vprašali o tem, tudi če gre za zasebno zabavo.