Pomagajmo Špeli, išče fanta s trole št. 1N

NE MORE GA POZABITI

LJUBLJANA – Srečanje na troli številka 1N v smeri Gameljne je bilo včeraj očitno usodno za Špelo O.. Okoli 23. ure je na postaji Kina Šiška opazila prijaznega in zgovornega mladeniča, navijača NK Maribor, ki ji očitno ne gre iz glave.

Očitno je prepričana, da se ji fant ne sme izmuzniti iz rok, zato je na svojem facebooku objavila poziv in zapisala, da mladeniča želi povabiti na kavo.

»Išče se: prijazen zgovoren neznani mladenič, ki navija za NK Maribor in je včerja (torek, 22.8) skupaj z mano ok 23h šel na postaji Kino Šiška na trolo št. 1N smer Gameljne. Če se najde, ga povabim na kavo. Lahko pomagate k temi in delite okrog,« se glasi simpatično sporočilo. V nekaj urah je njeno objavo delilo več kot 220 uporabnikov facebooka.