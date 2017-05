Položnica, da te kap! Toliko dohodnine morajo doplačati

LJUBLJANA – Če se ne strinjate z informativnim izračunom in vam je bil informativni izračun poslan v prvi tranši, lahko še danes na finančno upravo oziroma ustrezno izpostavo podate ugovor, sicer bo informativni izračun postal odločba.

Med tistimi, ki so uporabili pravico ugovora, so tudi pripadniki Sindikata vojakov Slovenije (SVS), od koder so sporočili, da je pooblaščeni odvetnik Mitja Pukšič to storil za več sto članov SVS. Kot navajajo, so si člani lani izplačali privarčevana sredstva iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in ob prejemu informativnega izračuna doživeli šok, saj se jim je prištel k prihodku v lanskem letu. Na dom so zato prejeli položnice, na katerih je navedeno, da morajo doplačati več tisoč evrov dohodnine, v enem primeru je znesek višji od 10.000.

»Na slikah spodaj je nekaj primerov neživljenjske obdavčitve izplačil iz SODPZ, privarčevanega v več kot 15 letih, obdavčenega pa kot dohodek lanskega leta,« piše SVS.



Vir: SVS