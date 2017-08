Polomljen kar tri dni in dve noči ležal v gozdu

KAMNIK – V četrtek dopoldne so se prebivalci okoliških vasi v Tuhinjski dolini začudeno spraševali, le kdo bi lahko bil ta junak, ki je zaradi zlomljene noge kar tri dni in dve noči preživel na gozdni poti med Potokom in Vranjo Pečjo. »Zdaj bi že vedeli, najverjetneje ni bil domačin,« so bili prepričani gostje gostilne v Srednji vasi. A izkazalo se je, da je moški, ki so ga reševalci oskrbeli tam, kjer so ga našli svojci, nato pa so zaradi težko dostopnega terena na pomoč priskočili gorski reševalci, ki so ga varno prenesli do reševalnega vozila, 56-letni Anton Narat iz Velike Lašne.

