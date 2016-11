Polom politične elite

Trump ni zmagal kljub nasprotovanju elite, ampak prav zato, ker so se proti njemu združili Clintoni, Bushi, dominantni mediji in predstavniki drugih samozvanih elit. Njegova zmaga je zmaga tiste tihe večine, ki ima dovolj medsebojno zlizane politične elite, ki meni, da ji je usojeno večno vladati. Nelagodje vodilnih evropskih politikov ob njegovi zmagi ni naključje. Pravzaprav je samo še vprašanje časa, kdaj se bo pojavil kakšen evropski Trump, ki bo stresel tukajšnje politično prizorišče. Tudi v Evropi se namreč vse bolj zdi, da ljudje služimo interesom politike, namesto da bi politiki služili ljudem. Ali bi zato sploh bilo presenečenje, če bi se po »fiasku« Merklove z migranti v Nemčiji pojavila različica Trumpa? Samo najbolj naivni verjamejo, da večina ljudi v Nemčiji ali Avstriji podpira politiko odprtih vrat do migrantov iz Sirije, Afganistana, Iraka ali severne Afrike.

