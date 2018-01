Polo za las prehitel kodiaqa

Volkswagen polo je zmagovalec letošnjega izbora za slovenski avto leta. Na drugo mesto se je uvrstila škoda kodiaq, na tretje honda civic, na četrto peugeot 5008 in na peto mazda CX-5. Izbor, v katerem je sodelovalo sedem slovenskih medijev, med katerimi so bile tudi Slovenske novice, je potekal že 26. zapored.



Tesna zmaga

Volkswagen polo je kot letošnji zmagovalec nasledil lanskega prvaka peugeota 3008, predlani pa je bila za slovenski avto leta razglašena opel astra. V letošnjem finalu je polo zmagal z minimalno prednostjo pred škodo kodiaq, ki je v finale sicer prišla z največ točkami glede na glasove bralcev, poslušalcev in gledalcev. V končni razvrstitvi je veliko točk na tretjem mestu osvojila tudi honda civic, ki smo jo na prvo mesto postavili v uredništvih Slovenskih novic in Dela, skupnega zmagovalca pola pa smo pri nas postavili na drugo mesto.



V končnem izboru medijev so poleg Slovenskih novic in Dela glasovali še Avto magazin, Motorevija AMZS, Dnevnik/Nedeljski dnevnik, Planet Siol.net, Val 202/Avtomobilnost in Večer/Evo Magazin. Zaključni del izbora je prvič doslej potekal v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer so bili zbrani tudi vsi finalisti in smo jih novinarji lahko zapeljali po testni stezi in še dodatno preizkusili.



Pester seznam kandidatov

V tokratnem finalu so bili zastopani predstavniki različnih avtomobilskih razredov, en tip avtomobilov pa je še posebno izstopal. Tako škoda kodiaq, mazda CX-5 kot peugeot 5008 so namreč predstavniki hitro rastočega trga športnih terencev in križancev, ki so kot celota lani na slovenskem trgu dosegli že 30-odstotni tržni delež. Podobno je tudi v Evropi in drugod po svetu. Druga stvar, ki bi jo lahko izpostavili, pa je dejstvo, da tovrstni avtomobili po zasnovi ne prispevajo ravno k manjši porabi in emisijam.



Sicer pa so se lani v Sloveniji zelo dobro prodajali tudi drugi tipi avtomobilov (celoten trg je po uradnih podatkih presegel 70.000 avtomobilov, med temi jih je bilo približno 1500 na električni in hibridni pogon), med njimi tudi kombilimuzine spodnjega in spodnjega srednjega razreda, med katere spadata zmagovalni volkswagen polo in honda civic. Polo je v glasovanju za slovenski avto leta nekoč že zmagal, in sicer leta 2010 ter 1996.