Polnilnica, za katero so dobili evropska sredstva, sameva

LESCE – Vodikova polnilnica v Lescah, ki jo je septembra 2013 Petrol slavnostno odprl, je že vsaj dve leti v fazi mirovanja. Polmilijonski projekt, za katerega je Petrol pridobil tudi evropsko finančno injekcijo, se je izkazal za brco v prazno, saj povpraševanja po vodiku v Sloveniji očitno ni. To priznavajo tudi pri Petrolu, kjer so nam pojasnili, da je bilo na polnilnici v Lescah zgolj nekaj polnitev in še te so opravili zgolj v prvem letu. »Žal ni vozil na vodikov pogon, ki bi bila stalno prisotna na našem trgu in podprta s servisno mrežo dobaviteljev vozil,« je pojasnila Urška Ojstršek.

Da polnilnica v Lescah sameva in propada, nas je opozoril organizator ekološkega relija Ekonova, ki je lani prav zaradi polnilnice v Lescah izbral Bled. A Primož Lemež je bil hudo razočaran. Na dan dogodka je namreč ugotovil, da polnilnica ne deluje, zato so morali vodikovega hyundaia i35 z vlečno službo peljati v Innsbruck na OMV. Pred letošnjim relijem je na Petrolu povprašal, ali so polnilnico nadgradili in pripravili za polnjenje, a je doživel hladen tuš. Dve vozili, ki sta se udeležili dogodka, so morali prepeljati v Gradec.

Danes vodikova polnilnica v Lescah sameva. Vir: Petrol.si

Ni povpraševanja

Ko smo pri Petrolu povprašali, ali njihova polnilnica deluje, so nam pojasnili, da ni v obratovanju in da je v fazi mirovanja, »kar pomeni, da se je treba za morebitno točenje vodika predhodno najaviti in pridobiti odobritev Petrola o datumih mogoče polnitve«. V odgovoru, zakaj ni mogoče avta kar napolniti, so zapisali, da ni rednega povpraševanja po vodiku.

»Če bi se pojavilo večje povpraševanje po vodiku, bodo izpeljani vsi postopki, da polnilnica ne bo več v mirovanju. Pri tem je za začetek novega rednega obratovanja potrebno izvesti tudi predpisane servisne ukrepe pooblaščenega serviserja,« je še pojasnila Ojstrškova.

Ko smo Petrol dodatno povprašali, ali bi se lahko oglasili na polnilnici in napolnili vozilo, so nam pojasnili, da to ne bo mogoče, saj je za »demonstracijske projekte potrebna dolgoročnejša priprava«. Dodali so še, da je v pripravi redni vzdrževalni servis, ki ga bodo opravili pooblaščeni serviserji iz tujine.

Drag demo projekt

Petrol ob tem še pojasnjuje, da je bila njihova sicer polmilijonska polnilnica zgolj demo projekt, ki je namenjen bolj učenju in spodbujanju rabe vodilka kot brezogljične tehnologije za pogon vozil ter sprejemljivosti vodika v domačem okolju in umeščanju polnilnice v prostor. »Hkrati je ta projekt pomemben tudi za vzpostavljanje ustrezne zakonodaje za gradnjo tovrstnih objektov v Sloveniji po sistemu "doing by learning".«