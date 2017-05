Politika vedno počepne pred kapitalom

Številni naravovarstveniki so v državnih službah in morajo biti še posebno previdni, pravi Uroš Macerl. Foto Jaroslav Jankovič

Rudar in kmet, 49-letni Uroš Macerl iz Ravenske vasi nad Zagorjem, ovčerejec na dedovi kmetiji, pri Grabnarju se je reklo po starem, je eden od šestih dobitnikov okoljske Goldmanove nagrade za leto 2017. Prejmejo jo aktivisti, ki se postavijo po robu agresivnemu kapitalu pri onesnaževanju in degradaciji okolja. Macerlu je s sodelavci okoljske organizacije Ekokrog in sokrajani v 13 let dolgi bitki uspelo zaustaviti sežiganje odpadkov in petrolkoksa v trboveljski cementarni, v lasti francoskega podjetja Lafarge.

