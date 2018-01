Politika enotna glede arbitraže

LJUBLJANA – Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) je danes potrdil, da gre vlada v pravi smeri v svojih aktivnostih za izvrševanje arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško, je po štiriurni seji odbora, ki je potekala za zaprtimi vrati, povedal premier Miro Cerar.

Cerar je na seji OZP predstavil dosedanje aktivnosti vlade v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe.

»Prikazal sem, da vlada deluje odgovorno, organizirano in dosledno in da je to tisto, kar najbolj potrebujemo v tem trenutku in v prihodnjih mesecih. Samo na ta način bomo lahko domačo in tujo javnost prepričali v to, da je edina pot za dokončno zaprtje tega izziva implementacija arbitražne odločbe,« je dejal premier.

Razpravo na seji OZP je označil za zelo konstruktivno. »Odbor je na koncu na nek način potrdil, da gre vlada v pravi smeri,« je povedal premier in zatrdil, da bo vlada nadaljevala z aktivnostmi kot doslej.

»Pripravljamo tudi vse za to, da bomo vložili ustrezna pravna sredstva, če Hrvaška ne bo spoštovala arbitražne odločbe,« je napovedal Cerar.

Glede morebitnega posredovanja Evropske komisije v sporu pa je Cerar izrazil pričakovanje, da bo bodisi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bodisi prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans »ponudil neke konkretne možnosti, ki bi privedle do implementacije arbitražne odločbe«.

Hrvaška diplomacija ne vidi razloga za slovensko tožbo

Hrvaško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da ne vidijo nobenega razloga za slovensko tožbo na Sodišču EU. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je pred tem napovedal, da bo Slovenija tožbo proti Hrvaški zaradi zavračanja arbitražne sodbe posredovala Evropski komisiji do konca februarja, nato pa morda tudi Sodišču EU v Luxembourgu.