Politični azil in zdrava pamet

Dober državni sistem omogoča, da pridni in pošteni dostojno živijo od svojega dela in da tisti, ki kršijo zakone in druge predpise, niso nagrajeni, temveč hitro in primerno sankcionirani. Mednarodne raziskave kažejo, da Slovenija nima učinkovitega državnega sistema in da je prav neučinkovita državna uprava velik problem. Če bi imeli učinkovito državno upravo, potem zakon o tujcih in ves politični cirkus, povezan z njim, sploh ne bi bil potreben. Državni uradniki bi po hitrem postopku zavrnili vse prošnje prosilcev za azil, ki so pred vstopom v Sloveniji prečkali že katero izmed varnih držav. Slovenijo obkrožajo izključno varne države, zato bi bilo teoretično možno, da nekdo pri nas upravičeno zaprosi za azil samo, če bi k nam prišel z ladjo, letalom ali padalom. Zagotovo ne moremo šteti ilegalnega prečkanja meje med dvema varnima državama med temeljne človekove pravice.

