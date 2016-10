Policistoma, ki naj bi bila vpletena v afero, prepoved dela

LJUBLJANA – Policista, ki ju sumijo vpletenosti v afero s preskakovanjem čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, sta prejela sklep o prepovedi opravljanja dela, je poročal Pop TV. Glavni osumljenec v korupcijski aferi v Ljubljani Uroš Smiljič je medtem še vedno v hišnem priporu.

Preiskovalna sodnica je hišni pripor zoper Smiljiča odredila 14. oktobra po končanem zaslišanju in na podlagi zbranih okoliščin. Specializirano državno tožilstvo je zanj predlagalo pripor iz koluzijske nevarnosti in zaradi ponovitvene nevarnosti, a je zunajobravnavni senat sodišča oba predloga zavrnil.

Preiskave v UKC Ljubljana

Smiljič, zaposlen v UKC Ljubljana, je bil pridržan tri dni pred tem v kriminalističnih preiskavah, povezanih z domnevnim preskakovanjem čakalnih vrst v zdravstvu oziroma zaradi sumov storitve večjega števila korupcijskih kaznivih dejanj. Med drugim je preiskava potekala tudi v UKC Ljubljana in na onkološkem inštitutu.

Policija je v sredo sporočila, da so storitve omenjenih kaznivih dejanj osumljeni dve pravni osebi in 14 fizičnih, v petek pa so pojasnili še, da v tej številki niso zajeti policisti, prav tako osumljeni storitve nekaterih kaznivih dejanj.