Policisti zavedli vodilne maratonce

Vse je bilo nared, od kakovosti afriških atletov do vremenskih razmer, da bi na Volkswagen 21. Ljubljanskem maratonu padel rekord na maratonski razdalji 42 km in 195 m, a bomo morali nanj počakati vsaj do prihodnjega leta. Vodilna trojica maratoncev je namreč na 40. kilometru sledila policijskemu in televizijskemu vozilu, obe pa sta zavili v ulico, ki ni bila del trase. Tako so najhitrejši Kenijci pretekli dobrih 500 metrov več, medtem pa so jih prehiteli zasledovalci, ki sicer ne bi stali na zmagovalnem odru. »Povedali so mi, da je med 39. in 40. kilometrom policijsko vozilo pred vodilno skupino zavilo ulico prej, kot je bila začrtana trasa, za njim pa je šlo tudi snemalno vozilo uradne televizije maratona Planet TV. Sledila mu je vodilna skupina tekačev kot večinoma na trasi. Avto z uradno merilno uro pa je bil šele za njimi in za njo so šli preostali tekači. Tako je vodilna skupina izgubila vso prednost, priložnost za precej boljše čase ter možnost za zmago, ki prinaša 20.000 evrov,« je zaplet opisal Gabrijel Ambrožič, ki je v organizacijskem odboru mitinga odgovoren za tuje vrhunske tekače. Nesojeni rekorder – ocenili so, da bi glede na čas na 40. kilometru v cilj pritekel s časom okrog 2:07:30 – je tako ob predvidenih 28.000 evrov nagrade. Uradno najboljša trojica je zaslužila 20.000 (zmagovalec), 12.000 (drugouvrščeni) oziroma 8000 evrov (tretjeuvršeni). »Tekmovalci, ki so bili oškodovani, bodo dobili določena denarna nadomestila,« je še pojasnil Ambrožič, za kolikšen znesek gre, pa ni povedal. Na maratonski preizkušnji je bil najhitrejši Kenijec Laban Mutai (2:09:16), pri dekletih je slavila njegova rojakinja Purity Changwony (2:29:31). Najboljši Slovenca sta bila Aleš Žontar na 11. mestu s časom 2:36:57 in veteranka Helena Javornik na 7. mestu (2:54:59). Državna prvaka v polmaratonu sta postala Peter Lamovec (1:07:51) in Sonja Roman (1:17:50).



V rekordnem proračunu prireditve 1,6 milijona evrov to ni velik delež, organizatorje pa lahko bolj skrbi, kakšen glas bo o Ljubljanskem maratonu krožil v prihodnjem letu, če niso ustrezno pomirili menedžerjev oškodovanih atletov. To je namreč kar precejšnja packa za ugled iz leta v leto rekordnega dogodka v vseh pogledih, ki je znan po sijajni organizaciji. V soboto in nedeljo je sodelovalo 23.767 tekačev in tekačic, kar je največ doslej, od tega v soboto okrog 8528 otrok, šolarjev in dijakov, drugi dan pa 15.239 tekačev na progah v dolžinah 10, 21 in 42 km.



Na ljubljanskih ulicah so bili tekači iz 59 držav, na 21 km je s slovensko trobojnico tekel tudi predsednik države Borut Pahor. Najstarejši udeleženci so bili 82-letna Kazimira Lužnik ter 85-letna Polde Dolenc in Miroslav Rant.