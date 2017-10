Policisti privedli rektorja in njegovega odvetnika

KOPER – Policisti so na okrajno sodišče v Kopru privedli rektorja Univerze na Primorskem Dragana Marušiča in njegovega odvetnika Velimirja Cugmasa. Ker so morali zaradi njune odsotnosti predobravnavne naroke že večkrat preložiti, je tožilka predlagala prisilno privedbo, saj je bila prepričana, da se izmikata kazenskemu postopku. Če njuna privedba ne bi bila uspešna, pa je predlagala celo pripor, poročajo Primorske novice.

Sojenje rektorju in njegovemu odvetniku zaradi domnevno sporne pogodbe o svetovanju, bi se moralo začelo že oktobra lani, a jim vse do danes predobravnavnega naroka ni uspelo izvesti. Tožilstvo jima očita, da sta v začetku leta 2012 zlorabila uradni položaj, prav Cugmas pa naj bi bil tisti, ki da je Marušiča napeljal k temu. Sporna naj bi bila pogodba o izvajanju pravne pomoči, ki sta jo podpisala rektor in Cugmas, postopka javnega naročila pa nista izvedla.

Cugmas in Marušič sta skušala izločiti dokaze in sodnico Melito Černe, a neuspešno.