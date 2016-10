Policisti pri porodu: prijavili so jo, da berači, a je rojevala

RATEČE – Kranjskogorski policisti so včeraj prejeli prijavo domačinov o domnevnem vsiljivem beračenju tujke v Ratečah, na kraju samem pa so doživeli nekaj povsem drugega. Tujka, ki je bila tik pred porodom, je bolj kot kaj drugega potrebovala nujno medicinsko pomoč, so sporočili iz PU Kranj.

Policisti so o njenem stanju obvestili tudi reševalce, do njihovega prihoda pa sta ji pomagala predvsem policista in lastnica lokalnega gostišča.

V lokalu so jo položili na odejo, narejen pa je bil tudi zastor pred pogledi drugih. Policista sta v postopku upoštevala še kulturološke razlike, zato se je policist iz postopka odstranil, pri njej pa je ostala policistka. Tujka, katere status policisti še ugotavljajo, je bila kasneje odpeljana v jeseniško bolnišnico, so še sporočili iz PU Kranj.

