MURSKA SOBOTA – Že dva tedna je minilo, odkar je neznano kam pobegnil policijski pes Pino. Policisti ga še vedno iščejo, a upanja je po besedah tiskovne predstavnice PU Murska Sobota Suzane Rauš vse manj.

O tem, kaj se je dogajalo na dan, ko je izginil Pino, smo poročali tukaj

»Prejeli smo veliko prijav, da so ga opazili in našli, a vedno, ko smo prišli na kraj, smo ugotovili, da to ni pravi Pino,« je pojasnila.