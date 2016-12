Policijsko postajo so morali razkužiti

VRANSKO, ŽALEC – Že tudi nekaj deset beguncev je lahko poštena težava za majhen kraj, kot se je pokazalo pred dnevi na Štajerskem. Zadeva je bila še dodatno zabeljena z dejstvom, ki ga avtomobilsko podjetje nikoli ni na veliko oglaševalo: da namreč gre v Mercedesov kombi sprinter kar 35 beguncev, ki so potovali »v človeku nedostojnih razmerah«, kot je v poročilu zapisala Milena Trbulin s celjske policijske uprave. In čeprav je imel kombi madžarske registrske tablice, je pripeljal iz Hrvaške, za volanom sta bila 34- in 26-letni Romun, namenjeni pa so bili v Italijo.



V kombi natrpali 35 ljudi



A pot se je končala še pred cestninsko postajo Vransko, ker se je zmahan kombi pokvaril in ni mogel več narediti niti metra, kaj šele nekaj sto kilometrov proti zahodu. Dvajset minut čez deseto dopoldne je neki moški obvestil policijo, da je iz tovornega dela vozila skočilo več ljudi, »ki so prek zaščitne mreže ob avtocesti pobegnili proti bližnjemu gozdu,« je poročal neznani očividec. Ilegalni prebežniki so se razkropili po območju Šmatevža in Podvrha, kjer pa se v hosti niso mogli resneje skriti pred policijskimi patruljami, ki so na koncu nabrale 35 ilegalcev.

