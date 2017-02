Policija spet uvaja  tajne predpise

LJUBLJANA – Vsem nam je najbrž jasno, da ima vsaka policija pri svojem delu veliko skrivnosti, predvsem takšne, ki jih mora skrbno varovati in jih ne more razkrivati, če ne želi s tem ogrožati številnih pomembnih in zahtevnih preiskovalnih postopkov, ki jih pač vodi. To ni sporno. Je pa še kako sporno, če leta 2017 policija neke države članice domnevno zgledno demokratične in pravno urejene Evropske unije deluje na podlagi tajnih (skrivnih) pravil, predpisov ali podzakonskih aktov ter se pri tem celo spreneveda, češ da je to nekaj samoumevnega.



Da je takšno početje policije najmanj zelo sporno, so v en glas potrdili udeleženci okrogle mize Inštituta za ustavno pravo. Organizirali so jo na pobudo nekdanjega predsednika ustavnega sodišča in ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma, na njej pa so se s tehtnostjo Šturmovih argumentov strinjali tudi drugi, nekdanji predsednik ustavnega sodišča dr. Tone Jerovšek, nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič ter nekdanji pravosodni minister in dekan ljubljanske pravne fakultete dr. Rajko Pirnat. Dr. Šturm je namreč opozoril na skrb zbujajoče dejstvo: da policija niti članom Knovsa (parlamentarne komisije za nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb) noče razkriti vsebine dveh predpisov oziroma pravil, ki sta, čeprav sta tajna, podlaga za njeno delo. Prvi ureja potek izvajanja prikritih policijskih metod (postopek pridobivanje tajnih sodelavcev in njihovo registracijo), drugi pa razporejanje finančnih sredstev za posebne operativne namene (plačevanje tajnih sodelavcev policije).

