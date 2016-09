Policija potrdila strašne navedbe

LJUBLJANA – Policija je danes potrdila, da sta dve osebi, ki so jih tuji varnostni organi povezovali z odgovornimi za teroristični napad v Parizu, v okviru množičnih migracij potovali čez Slovenijo . Osebi, ki sta sodelovali pri napadu, pa nista potovali čez Slovenijo, so zagotovili. Ob tem ocenjujejo, da so varnostne ukrepe izvedli v največji možni meri.

Sum v identiteti, s katerima sta se izkazali osebi, ki sta potovali skozi Slovenijo, »se je pojavil ob dobrem sodelovanju in izmenjavi informacij med slovenskimi in avstrijskimi varnostnimi organi«, so pojasnili v policiji.

Osebi sta namreč iz Grčije prek Slovenije potovali brez osebnih dokumentov, pri registracijskem postopku v Sloveniji pa sta se izkazali z registracijskim kartonom, ki so ga izdale grške oblasti. V postopku preverjanja identitete na slovensko-hrvaški meji sta navedli osebne podatke, ki so se ujemali s podatki na registracijskem kartonu grških oblasti. Ob predaji avstrijskim varnostnim organom pa sta navedli druge osebne podatke. Avstrijski varnostni organi so na podlagi določenih obveščevalnih podatkov, ki so jih pridobili, navedeni osebi aretirali. V nadaljnjem ugotavljanju njunih identitet in trase poti so sodelovali tudi slovenski varnostni organi. »Da gre za isti osebi, je bilo potrjeno tudi v sodelovanju s tujimi in domačimi partnerskimi službami, nadaljnjimi forenzičnimi primerjavami fotografij in zbiranjem obvestil,« so pojasnili na policiji.

Napadalca sta potovala prek Hrvaške in Madžarske

Za osebi, ki sta neposredno sodelovali pri izvedbi terorističnega napada oz. samomorilskem napadu v Parizu, pa so slovenski policisti ugotovili, da zagotovo nista potovali preko Slovenije, pač pa iz Srbije preko Hrvaške na Madžarsko. Tudi glede pete osebe, ki je bila aretirana julija v Bruslju in jo mediji prav tako povezujejo z napadom v Parizu, so potrdili, da oseba s takšnimi osebnimi podatki ni prečkala Slovenije.

Policija ocenjuje še, da so »v okviru migrantskega vala izvajali varnostne ukrepe v največji možni meri glede na to, da je šlo za izredne razmere«. »Zaradi vojnega stanja na območjih, iz katerih so prihajali migranti in posledično nedelovanja upravnega in varnostnega sistema ni bilo možno kakršnokoli preverjanje v teh državah,« so zapisali.

Slovenska policija je sicer od tujih varnostnih organov prejela vrsto zaprosil za preveritev oseb, ki so bile neposredno vpletene v teroristične napade v Parizu in Bruslju oziroma so jih tuji varnostni organi povezovali z omenjenimi napadi na podlagi ugotovitev, ki so jih pridobili v okviru svojih preiskav. »V zvezi s konkretnim napadom v Parizu je slovenska policija izvedla preko 400 preveritev oseb in o vseh ugotovitvah sproti obveščala tuje varnostne službe tako preko Europola, Interpola, kot tudi preko drugih oblik sodelovanja držav EU in drugih v boju proti terorizmu,« so zapisali v pojasnilu.

Ob tem pa so dodali, da sodelovanje s tujimi varnostnimi organi v konkretnem primeru in tudi na splošno poteka zelo dobro. Izmenjava podatkov in njihovo preverjanje potekata stalno in nemudoma po posameznem varnostnem dogodku, so pojasnili.