Policija hrvaškim ribičem poslala plačilne naloge

LJUBLJANA – Slovenska policija je danes odposlala prvih štirinajst plačilnih nalogov za kršitve na morju, v začetku naslednjega tedna pa bo na podoben način nadaljevala izvrševanje zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom slovenske morske meje.



Policija vodi te postopke v skladu z določili zakona o prekrških (ZP-1). V izpostavljenih primerih gre za prekrške z mednarodnim elementom (kršitelji so tuji državljani), kjer za prekrškovni postopek veljajo posebne procesne določbe ZP-1, ki jih je policija v okviru procesnega in materialnega vodenja postopkov o prekrških dolžna spoštovati, so še zapisali na spletni strani policija.si.

Lahko jim zavrnejo vstop v Slovenijo



Glede na to, da plačilni nalogi kršiteljem oziroma hrvaškim ribičem, ki so nezakonito prečkali mejo na morju, iz objektivnih razlogov niso bili izdani na kraju samem, je bilo treba ugotoviti vse okoliščine prekrška, zbrati dokaze ter plačilne naloge po zakonu o prekrških z ustreznim prevodom pripraviti za posredovanje v tujino. Plačilni nalogi bodo poslani kršiteljem in ne hrvaškim institucijam, vsak postopek o prekršku je namreč individualen.



Kršitelju, ki po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, se lahko tudi zavrne vstop v Republiko Slovenijo.