Poletno vreme? Minus? Vse to v nedeljo!

LJUBLJANA – Slovenija je v teh dneh vsa v sončnih žarkih, temperature pa se dvignejo celo do 25 stopinj. Sobota je bila prav jesensko idilična, najvišje temperature so čez dan izmerili na Goriškem in Notranjskem. Ob 8. uri je bilo po podatkih Agencije RS za (Arso) okolje najtoplejše na letališču Portorož (11 stopinj), Lisci (9,7), Katarini nad Ljubljano (9,5) in Biljah pri Novi Gorici (9,2). Na Babnem polju pa se je temperatura spustila pod ledišče.

Samodejne merilne postaje so ob 15. uri zabeležile najvišje temperature v Dolenjem (25), Biljah pri Novi Gorici, Ilirski Bistrici, Novi Gorici (povsod 24). Domala povsod po Sloveniji pa je bilo preko 20 stopinj Celzija. Na Kredarici (2515 m) je bilo ob 15. uri 11 stopinj Celzija.



Še prve dni novega tedna bo lepo

Napovedi za prihodnje dni so prav tako obetavne. V nedeljo bo jasno, dopoldne po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 11 stopinj.

V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo stabilno in sončno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.

Tako je zjutraj najboljše pobegniti iz kotlin in loviti sončne žarke na nekoliko višji nadmorski višini. Kratki rokavi so čez dan domala obvezni tudi v tem oktobrskem babjem oziroma indijanskem poletju.



Kako vi preživljate babje poletje, jutranjo meglo in tople popoldneve? Pošljite nam fotografije!