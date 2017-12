Poleti jim je zgorela hiša, za praznike bodo brez doma

Pečarjevi so pogorišče očistili in zdaj je zemljišče pripravljeno na izkop, za kar pa nujno potrebujejo gradbenika in upajo, da se bo našel kdo. Foto: Mojca Maro

DRBETINCI – Družini Pečar bo letošnji 10. julij gotovo za vedno ostal v spominu. A žal v slabem, saj jim je tega dne, bilo je sredi dopoldneva, do tal pogorela hiša v Drbetincih v občini Andraž. Zagorelo je zaradi napake na električni napeljavi v predprostoru, ogenj pa se je hitro razširil na celotno hišo, ki je bila stara in večji del lesena, zajel je tudi gospodarsko poslopje tik ob njej. V hiši so bili trije mladoletni otroci, ki so se na srečo iz nje rešiti sami, najbolj zaradi prisebnosti najstarejšega, Dannyja. Ognjeni zublji pa so uničili vse, kar so imeli. Najverjetneje je ogenj vzel tudi njihovo psičko Cofko, ki je bila ljubljenka mlajšega Tineta. A je bila zelo plaha in se zlepa ni ločila od stavbe. Od tistega nesrečnega dne je niso več videli, a so sprva upali, da se bo kje pojavila, ker so sklepali, da se je morda zatekla k sosedom. A je ni bilo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«