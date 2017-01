Poleg Fillija neuradno še štirje kandidati za generalnega direktorja RTVS

LJUBLJANA – Zdajšnji v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Marko Filli je danes potrdil, da znova kandidira za vodilno mesto v zavodu. Iz neuradnih virov pa je STA izvedela, da so kandidature do izteka razpisnega roka vložili tudi Uroš Grilc, Irena Ostrouška, Igor Rozman in Igor Kadunec.

Grilc je bil minister za kulturo v vladi Alenke Bratušek, zdaj pa vodi urad za mladino ljubljanske mestne občine. Nekdanja direktorica Filmskega sklada RS Ostrouška je zdaj zaposlena na kulturnem ministrstvu, je pa tudi članica nadzornega sveta RTVS. Rozman je pred leti na RTVS vodil televizijsko produkcijo, zdaj pa je zaposlen v planski službi televizije. Kadunec pa je bil v času, ko je RTVS vodil Žarko Petan, pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje. Nekaj časa je bil tudi na čelu filmskega sklada.

Sicer se je razpis za mesto generalnega direktorja RTVS, ki ga je programski svet zavoda objavil 2. decembra, iztekel 31. decembra. Razpisna komisija bo prispele kandidature pregledala do konca tega tedna. Seja, na kateri bo svet glasoval o kandidatih, pa bo 23. januarja.

Zapleti z imenovanjem generalnega direktorja se na javni radioteleviziji vrstijo že od razpisa leta 2014, ko je programski svet sprva za direktorico izbral Natašo Pirc Musar. Izbiro je nato zaradi napačne sestave sveta razveljavil in Fillija imenoval za vnovičen mandat. Sprva je Filli zavod vodil s polnim mandatom, od lanskega maja pa je vršilec dolžnosti.