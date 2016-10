Pol leta pogajanj za  Guinnessov rekord

PORTOROŽ – Sup? Za nekatere neznana športna panoga. A s pomočjo 35-letnega Mariborčana Roka Puvarja bo supanje (beseda izhaja iz angleške stand up paddling) ali po slovensko stoječe deskanje z veslom postalo še bolj priljubljeno. Še posebno potem, ko je konec septembra postavil nov Guinnessov rekord. V 24 urah je po Velenjskem jezeru preveslal 165 kilometrov. Lov na rekord so prireditelji oplemenitili z dobrodelnostjo, saj so zbirali sredstva za Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, predvsem za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin.

