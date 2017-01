Pokončali bodo 93 medvedov

LJUBLJANA – Od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017 je predviden odvzem 113 osebkov medveda iz narave, od tega 93 osebkov z odstrelom in 20 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti), v življenjskem prostoru volka pa je predviden odvzem 10 volkov. To so danes po seji sporočili z vlade, ki pojasnjuje, da ukrep temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju in odgovoru ZGS k pisnemu stališču ZRSVN.

Obseg odvzema je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije, še opozarjajo.