Poker za Športno loterijo

Bi imeli letno plačo okrog 300.000 evrov bruto v že povsem utečenem poslu, kjer prejmete svoj mandat in ste potem, vsaj navidezno, povsem mirni še za dva ali tri, če ga le ne bi preveč pobiksali med predsedovanjem upravi Športne loterije? Ta delniška družba namreč išče novega šefa, saj Janez Bukovnik odhaja v pokoj. Nadzorni svet je pozval lastnike Športne loterije, naj predlagajo svoje kandidate za novega šefa. Po 20-odstotni solastniki zlate finančne koklje so Smučarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, Pošta Slovenije in Loterija Slovenije, Nogometna zveza Slovenije se ponaša s 17,3-odstotnim deležem, manjša igralca sta Mont, d.o.o., (2,66) in ASK Kranjska Gora (0,03).

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.