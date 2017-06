Pojoči duhovniki in bosa dekleta

Med enajstimi nastopajočimi zasedbami iz sedmih držav je prestižni naziv najboljšega pobrala zasedba s Švedskega, ki se je s tem uvrstila na tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope. To bo potekalo prihodnje leto v Mariboru.



Tekmovanje, ki velja za eno najprestižnejših na svetu, je letos potekalo že štirinajstič, udeleženci pa so prišli iz vse Evrope. Tako smo lahko poslušali zasedbe iz Italije, Hrvaške, Latvije, Češke, Švedske, Romunije in Slovenije, med katerimi so bile tri vokalne skupine, dva ženska zbora, en moški zbor in pet mešanih.



Prvi, netekmovalni večer je minil v sproščenem vzdušju, udeleženci pa so imeli nalogo predstaviti svoje dežele. Tako nismo prisluhnili le petju, temveč smo lahko podoživljali številne zgodbe, predvsem iz bogatega ljudskega izročila. Zbori so se predstavili v tradicionalnih oblačilih svojih držav, nekateri pa tudi s tradicionalnimi glasbili in tako predstavili glasbo, značilno za dežele, od koder prihajajo.



Prvi večer v zaodrju ni bilo čutiti tiste napetosti, ki se je obetala v drugih dveh, tekmovalnih dneh. Prva so s svojimi zvonkimi glasovi dvorano Union napolnila dekleta iz vokalne skupine Anima Solla iz Latvije, ki so se tik pred nastopom hihitajoč nastavila pred fotografski objektiv, kar pa na njihov nastop ni prav nič vplivalo. Takoj za pevkami z Baltika je navdušil Komorni zbor iz Torina, ki je svoj bogati vokalni nastop dopolnil z živopisnimi nošami za ljudsko zgodbo o francoskem zapeljivcu, ki ga zavrne krepostna pastirica, temperamentni Italijani pa so zgodbo predstavili že kar gledali??ko.



Posebno vzdušje so ustvarili pevci moškega pevskega zbora Te Deum Laudamus iz Romunije, v katerem pojejo pravoslavni duhovniki, diakoni in študentje, posvečajo pa se predvsem sakralni glasbi.



O mladostni zaljubljenosti so pele Čarnice, ženski komorni zbor iz Slovenije, dekleta so na oder prišla bosonoga in v belih oblekah. »Danes smo bile Čarnice mlade, prvič zaljubljene deklice, ki hrepenijo po pravi ljubezni,« nam je povedala ena od pevk v belem, Polonca Sagadin, ki v zboru poje tri leta. »Na tekmovanju Gallus smo drugič, večinoma smo študentke iz Ljubljane in njene okolice.« Dekleta se pod vodstvom zborovodkinje Monike Fele dobivajo enkrat na teden, kar se morda komu zdi malo, a takrat v kosu prepevajo kar štiri ure. Pri izboru programov in sodelujočih glasbenikov jih vodi želja po ohranjanju kulturne dediščine, promociji slovenske ustvarjalnosti ter kakovostni izvedbi raznolikega programa.



Čeprav bi si vsi nastopajoči zaslužili predstavitev v tem zapisu, omenimo le še Zbor Allmänna Sången, ki je bil ustanovljen že leta 1830, sprva kot moški sestav, od začetka šestdesetih let pa delujejo kot mešana zasedba. V svojem prvem nastopu so predstavili srednjeveško hvalnico V nebeški dvorani in poznoromantično skladbo Večer, v kateri petje dopolnjujejo zvok rogov.



Prav švedska zasedba je po koncu tridnevnega tekmovanja osvojila zasluženo prvo mesto, ki ji zagotavlja tudi nastop na tekmovanju za veliko zborovsko nagrado Evrope drugo leto v Mariboru. Med najboljše se je uvrstil tudi Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod taktirko Ambroža Čopija, ki je skupaj z zborom Youth choir Balsis iz Latvije zasedel drugo mesto.