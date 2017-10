Pojasnilo in opravičilo Rozaliji Michetti

Dne 10. 5. 2017 smo v Slovenskih novicah objavili članek o življenju in smrti Antona Kajniha ter o zapuščinskem sporu v zvezi z njegovo dediščino (članek z naslovom Po ločitvi ustreljen, Ida ostala brez vsega ) . V članku smo, na podlagi trditev Kajnihove druge žene Ide Kajnih, zapisali, da se je kot oporočna dedinja po Antonu Kajnihu priglasila Kajnihova partnerka Rozalija Michetti, in sicer z lažno oporoko, za katero je mariborsko višje sodišče pozneje ugotovilo, da je pravno neveljavna, saj ni bila overjena in je bila narejena brez prič, poleg tega pa je več kot očitno tudi ni napisal Kajnih.

Po objavi članka se je na nas obrnila Rozalija Michetti in opozorila, da navedeno ne drži in da je oporoka pravno veljavna, kar sta, tudi s pomočjo izvedenke za preiskave pisanj, ugotovili tako Okrožno sodišče na Ptuju (sodba P 20/2015) kot Višje sodišče v Mariboru (sodba I Cp 18/2017). Z vpogledom v sodbo mariborskega višjega sodišča smo se prepričali, da naš zapis o lažni oporoki ne drži, zato se gospe Rozaliji Michetti opravičujemo in iskreno obžalujemo, če je zaradi tega imela kakršne koli težave ali nevšečnosti, saj je bil naš namen zgolj opozoriti na zaplete pri dedovanju po Antonu Kajnihu in nikakor nismo želeli okrniti ugleda gospe Michetti. Prav tako je bilo v članku nepravilno navedeno, da je Rozalija Michetti s kreditom kupila stanovanje v Mariboru, v resnici je s tem plačala kupnino za hišo.

Bojan Budja, odgovorni urednik Slovenskih novic