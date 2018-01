Poizvedovali o Dijani, ki je SDS posodila denar, in končali na policiji

PRIJEDOR – Novinarski ekipi Sveta in 24UR, ki sta v Prijedoru v BiH iskala podatke o Dijani Đudić, so zaradi suma terorizma lokalni policisti odpeljali na zaslišanje, poroča 24ur. Đuđićeva je slovenski javnosti postala znana, ko je v začetku tedna odjeknilo, da je največji slovenski opozicijski stranki SDS posodila 450 tisoč evrov.

Novinarski ekipi sta brez težav prečkali hrvaško-bosansko mejo in zvnonili na domačem naslovu 32-letnice. Zataknilo pa se je, ko so na javni površini začeli ustavljati mimoidoče in jih spraševali, ali kaj vedo o Đuđićevi. Takrat so na podlagi več anonimnih prijav do njih pristopili policisti in jih odpeljali na policijsko postajo.Dodajajo še, so jim policisti dejali, naj gredo z njimi na policijsko postajo, sicer jih bodo odpeljali s silo. Na policijski postaji so jih zadržali približno pol ure, nato so jih izpustili na prostost.

Bosanski Oslobođenje poroča, da ne drži, da je bila ekipa privedena. Dodajajo, da je policija na podlagi anonimnih prijav na teren poslala dva policist, da preverita, kaj se dogaja. »Policista sta novinarje pospremila na policijsko postajo, da bi tam pojasnili, kaj se dogaja. Po podani izjavi smo jih izpustili na prostost.«