Pogumni občan obvladal roparja

LJUBLJANA – V noči na petek se je na bencinskem servisu na Celovški cesti odvijala prava drama. Okrog tretje ure je v prostore stopil 39-letnik, odkorakal naravnost proti pultu, za katerim je stal zaposleni, in od njega zahteval denar. Da bi bil bolj prepričljiv, je nekajkrat zagrozil, a se zaposleni očitno ni dovolj podvizal, zato je nepridiprav kar sam stopil za prodajni pult in iz blagajne pograbil denar. Takrat pa je v prodajalno vstopil občan in tatu zalotil pri delu. Zlikovca je prijel in obvladal, nedolgo za njim so povsem po naključju prišli še policisti, ki so opravljali kontrolo bencinskega servisa, in upirajočega se 39-letnika vklenili. Pri njem so med pregledom našli nož, večji izvijač in solzilec, k sreči pa moški nič od tega med ropom ni uporabil.



Isto noč, le dobro uro prej, so ljubljanski policisti obravnavali še drzno tatvino. Na avtocesti blizu izvoza za Vrhniko je Francozoma, ki sta potovala proti prestolnici, počila pnevmatika. Ustavila sta na odstavnem pasu in ni trajalo dolgo, ko je za njima ustavil črn avto. Izstopila sta moška in ponudila pomoč. Malo so poklepetali, nato sta moška odpeljala, tujca pa sta potem, ko jima je uspelo zamenjati pnevmatiko, tudi odpeljala proti Ljubljani. Šele med vožnjo pa sta opazila, da sta ju prijazna neznanca okradla. Izginila je namreč Francozinjina torbica, s tem pa je bila oškodovana za približno pet evrskih stotakov.