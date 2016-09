Pogrebnik tri leta ne sme pokopavati

ČRNOMELJ – Čeprav je bilo še včeraj na spletni strani Komunale Črnomelj zapisano, da imajo za izvajanje pogrebnih storitev na pokopališču Vojna vas pogodbe sklenjene s štirimi belokranjskimi pogrebnimi podjetji, med njimi tudi s podjetjem Miklavž Malerič, pa je dejstvo, da je odgovorna oseba tega podjetja, Boštjan Malerič, že od 1. septembra pravnomočno obsojena in poleg pogojne zaporne kazni je v sodbi zapisano tudi, da tri leta te dejavnosti ne sme opravljati.



»Naše sodišče je prejelo sodbo in sklep 1. septembra in s tem datumom je sodba v potrjenem obsodilnem delu postala pravnomočna v obsegu pogojne kazni enega leta in dveh mesecev zapora in s preizkusno dobo treh let, skupaj z varnostnim ukrepom prepovedi opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti za čas treh let,« je na naša poizvedovanja odgovoril sodnik okrajnega sodišča Črnomelj Igor Fortun. V Črnomlju je bil namreč Boštjan Malerič februarja letos že obsojen. Kazen takrat še ni bila pravnomočna, zato je lahko takrat svojo dejavnost opravljal naprej, se je pa na sodbo pritožil Malerič oziroma njegov odvetnik Igor Smolej, drugostopenjsko sodišče pa je očitke iz sodbe le v eni točki črtalo in pogojno kazen znižalo za tri mesece.

